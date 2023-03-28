Польские пограничники заявили, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
Несколько мужчин забросали польских пограничников камнями и палками, находясь при этом на территории Белоруссии. Об этом сообщает Пограничная стража Польши.
"Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находившихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки", — говорится в записи ведомства в "Твиттере".
При этом, как утверждает Пограничная стража, напавшие оказались вблизи границы "с согласия белорусских силовиков".
В начале марта Лайф рассказывал, что белорусские пограничники перехватили дрон и задержали его операторов на границе с Польшей. Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы.
ТАСС / Zuma