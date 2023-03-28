В Донецке под завалами дома, обстрелянного ВСУ, нашли двоих погибших
Тела двоих погибших жителей Донецка нашли под завалами дома, который пострадал при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В Киевском районе по улице Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, накануне, 27 марта, ВСУ три раза за день обстреляли Донецк. В 22:08 мск украинские военные выпустили снаряды из района населённого пункта Очеретино. Они ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
ТАСС / Николай Тришин