Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 10:17

В Донецке под завалами дома, обстрелянного ВСУ, нашли двоих погибших

Тела двоих погибших жителей Донецка нашли под завалами дома, который пострадал при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Киевском районе по улице Куйбышева на первом этаже под завалами в доме, пострадавшем в результате вчерашнего обстрела, найдены тела мужчины 1960 года рождения и женщины 1962 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

Российские военные не дали колонне ВСУ выдвинуться на Запорожском направлении

Российские военные не дали колонне ВСУ выдвинуться на Запорожском направлении

Напомним, накануне, 27 марта, ВСУ три раза за день обстреляли Донецк. В 22:08 мск украинские военные выпустили снаряды из района населённого пункта Очеретино. Они ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Варвара Романова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров