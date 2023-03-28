Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 10:32

Роспотребнадзор разрешил вечный спор, можно ли снимать фото и видео в магазинах

Роспотребнадзор объяснил, что потребители имеют право вести фото- и видеосъёмку в магазинах

Роспотребнадзор разрешил вечный спор, можно ли снимать фото и видео в магазинах. В ведомстве объяснили, что, согласно постановлению правительства, вести съёмку можно и сотрудники торговых точек не имеют права вам это запрещать.

"У потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или на видеокамеру. Таким образом, запрет на съёмку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований", — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что вы можете обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора, если столкнулись с подобным запретом, и специалисты службы помогут защитить ваши права.

Роспотребнадзор напомнил, что указание веса пачки молока вместо объёма является нарушением

Роспотребнадзор напомнил, что указание веса пачки молока вместо объёма является нарушением

А ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что делать, если стоимость товара на витрине не совпадает с ценой на кассе. По закону в магазине должны будут заплатить разницу в стоимости между чеком и ценником. Правило распространяется и на те случаи, когда несовпадение клиент заметил уже после оплаты.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров