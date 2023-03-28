Роспотребнадзор разрешил вечный спор, можно ли снимать фото и видео в магазинах. В ведомстве объяснили, что, согласно постановлению правительства, вести съёмку можно и сотрудники торговых точек не имеют права вам это запрещать.

"У потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат или на видеокамеру. Таким образом, запрет на съёмку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований", — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что вы можете обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора, если столкнулись с подобным запретом, и специалисты службы помогут защитить ваши права.