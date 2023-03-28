Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи

Немецкий город Баден-Баден приостановил действие договора о побратимстве с российским Сочи, совместные проекты прекращены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта РФ. Отметим, что документ был заключён 14 февраля 2013 года.

"По инициативе немецкой стороны связи приостановлены, двусторонние проекты в настоящий момент не осуществляются", — рассказали в мэрии.

Как сообщают некоторые СМИ, такое решение представительство немецкого города приняло из-за спецоперации РФ на Украине. Однако власти Сочи эту информацию пока не подтвердили.