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28 марта, 10:39

Баден-Баден приостановил договор о побратимстве с Сочи

Немецкий город Баден-Баден приостановил действие договора о побратимстве с российским Сочи, совместные проекты прекращены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта РФ. Отметим, что документ был заключён 14 февраля 2013 года.

"По инициативе немецкой стороны связи приостановлены, двусторонние проекты в настоящий момент не осуществляются", — рассказали в мэрии.

Как сообщают некоторые СМИ, такое решение представительство немецкого города приняло из-за спецоперации РФ на Украине. Однако власти Сочи эту информацию пока не подтвердили.

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Тем временем Баден-Баден гибнет как туристический город без путешественников из РФ. Из-за отсутствия россиян полный крах терпят рестораны, отели и бутики. Кроме того, на курорт приезжает больше украинских беженцев, чем в другие города на юго-западе страны.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Uli Deck

Варвара Романова
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