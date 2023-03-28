СМИ назвали возможную причину гибели курсантов военной академии в Ленобласти

Три курсанта Военной академии связи имени С.М. Будённого в городе Сертолово Ленинградской области перед смертью могли употребить некое химическое вещество. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Что именно приняли молодые люди, пока не известно, назначена экспертиза. Уточняется, что перед гибелью они ходили в увольнение. В Сертолове курсанты находились на полевых занятиях.