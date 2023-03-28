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28 марта, 11:08

СМИ назвали возможную причину гибели курсантов военной академии в Ленобласти

"Фонтанка": Умершие в Ленобласти курсанты ВАС имени Будённого могли употребить наркотики

Три курсанта Военной академии связи имени С.М. Будённого в городе Сертолово Ленинградской области перед смертью могли употребить некое химическое вещество. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Что именно приняли молодые люди, пока не известно, назначена экспертиза. Уточняется, что перед гибелью они ходили в увольнение. В Сертолове курсанты находились на полевых занятиях.

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Напомним, ранее стало известно, что в военной академии внезапно умерли трое курсантов. Сообщалось, что у всех перед смертью были признаки эпилепсии. Наутро после возвращения из увольнения у молодых людей пошла пена изо рта и они скончались в течение полутора часов.

Обложка ©

ТАСС / Максим Слуцкий

Никита Никонов
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    Комментарий

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    Татьянасегодня в 11:24

    Не редко можно видеть выскакивающих из КПП военучилищ курсантов, пускающих клубы дыма из электронных устройств, сосущих "соски" с жидкостями... В добавок к смертям подростков, погибшим от курительных смесей электронных устройств, гибнут курсанты. Ведёт ли поминальную книгу депутат, получающий прибыль от импорта в Россию этих вредо-смертоносных устройств...? Дума так долго решает вопрос о запрете, не никак не решит... Это ведь как бизнес отобрать... Может, в Думе поднимут тему альтернативного бизнеса для конкретных депутатов, завозящих в Россию пагубное, вредящее здоровью и жизни... И тем самым это и будет забота о генофонде страны?

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