СМИ назвали возможную причину гибели курсантов военной академии в Ленобласти
"Фонтанка": Умершие в Ленобласти курсанты ВАС имени Будённого могли употребить наркотики
Три курсанта Военной академии связи имени С.М. Будённого в городе Сертолово Ленинградской области перед смертью могли употребить некое химическое вещество. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Что именно приняли молодые люди, пока не известно, назначена экспертиза. Уточняется, что перед гибелью они ходили в увольнение. В Сертолове курсанты находились на полевых занятиях.
Напомним, ранее стало известно, что в военной академии внезапно умерли трое курсантов. Сообщалось, что у всех перед смертью были признаки эпилепсии. Наутро после возвращения из увольнения у молодых людей пошла пена изо рта и они скончались в течение полутора часов.
ТАСС / Максим Слуцкий