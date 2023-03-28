В военной академии внезапно умерли трое курсантов, у всех перед смертью были признаки эпилепсии

Трое курсантов умерли в Военной академии связи имени С.М. Будённого в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщает SHOT , у всех перед смертью были признаки эпилепсии.

По данным телеграм-канала, трое 20-летних контрактников в течение дня были в увольнительной и прибыли в часть на вечернее построение. На следующее утро всем им резко стало плохо: у курсантов пошла пена изо рта, они скончались в течение полутора часов, врачи не успели их спасти.