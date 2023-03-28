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28 марта, 07:43
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В военной академии внезапно умерли трое курсантов, у всех перед смертью были признаки эпилепсии

Трое курсантов умерли в военной академии под Петербургом

Трое курсантов умерли в Военной академии связи имени С.М. Будённого в городе Сертолово Ленинградской области. Как сообщает SHOT, у всех перед смертью были признаки эпилепсии.

По данным телеграм-канала, трое 20-летних контрактников в течение дня были в увольнительной и прибыли в часть на вечернее построение. На следующее утро всем им резко стало плохо: у курсантов пошла пена изо рта, они скончались в течение полутора часов, врачи не успели их спасти.

Сейчас судмедэкспертиза устанавливает, что стало причиной смерти.

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А в конце прошлого года в Ставрополе умер курсант Университета МВД, заразившийся гриппом. У 17-летнего парня остановилось сердце. Родители погибшего рассказали Лайфу, что в казарме несколько дней не было горячей воды и курсанты мылись под холодной.

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Военная академия связи им. С.М. Будённого

Александра Вишнякова
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