Наследники Туве Янссон запретили в России муми-троллей

Компания, обладающая правами на героев сказок о муми-троллях, Moomin Characters, перестала выдавать новые лицензии на использование образов персонажей в России и не продлевает действующих соглашений. Об этом сообщает VPost со ссылкой на представителей холдинга.

В крупном московском ТЦ "Афимолл Сити" ранее был экстренно отменён детский праздник "Весенний фестиваль муми-троллей", и причиной стал отзыв лицензии правообладателем. По словам агентства – представителя компании в РФ Brand4rent, оформление новых лицензий действительно приостановлено из-за санкций и позиции компании "в связи с происходящим".

Финский бренд Moomin Characters основан в 1958 году на сказках и комиксах писательницы Туве Янссон, сейчас владельцами являются члены её семьи. Персонажи книг о муми-троллях популярны во всём мире. Так, десять лет назад руководство компании оценивало годовой оборот лицензионной продукции в рознице в €400 млн — без учёта доходов от медиаправ.