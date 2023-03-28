В Мытищах пятиклассник упал с балкона 17-го этажа, делая селфи по просьбе из чата

Пятиклассник из подмосковного города Мытищи упал с балкона 17-го этажа, когда фотографировал себя на фронтальную камеру. Родители мальчика утверждают, что во всём виноват челлендж в некоем чате, куда на днях добавился их сын.

Как уточняет SHOT, трагедия произошла в одной из многоэтажек около восьми утра. По словам родителей, одиннадцатилетний ребёнок утром, как обычно, пошёл в школу, но вернулся домой, сказав, что "забыл телефон и очки". После этого школьник поднялся на общий балкон 17-го этажа, сел на картонку на перилах и начал делать селфи. Позже отец школьника выглянул в окно и увидел тело сына.

По версии родителей, мальчик стал жертвой некоего челленджа в соцсетях. Накануне он с радостью рассказал им, что был принят в "чатик знакомств", где все друг другу отправляли фотки. Мальчику же "дали задание" сняться именно на перилах балкона.

Взрослые уточнили, что перед смертью ребёнок был в хорошем настроении. Также школьник рос в благополучной семье и хорошо учился. Обстоятельства странной смерти выясняются.