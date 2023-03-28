Ресторатор Новиков сообщил, что погибшего в ДТП известного кондитера Левина похоронили

Ресторатор Аркадий Новиков подтвердил печальную новость о том, что популярный российский кондитер и сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин трагически погиб в ДТП вместе с семьёй в Орловской области.

"Это было давно, его уже похоронили. Что могу сказать — любого человека жалко. Талантливых — ещё больше", — сказал Новиков телеканалу "360".

В УМВД России по Орловской области подчеркнули, что авария произошла в 00:40 24 марта в Мценском районе на трассе М2 "Крым". Двигавшийся в сторону столицы грузовик Mercedes Benz врезался в Mitsubishi Pajero, где находилась семья Левина.