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28 марта, 11:59

Ресторатор Новиков сообщил, что погибшего в ДТП известного кондитера Левина похоронили

Ресторатор Аркадий Новиков подтвердил печальную новость о том, что популярный российский кондитер и сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин трагически погиб в ДТП вместе с семьёй в Орловской области.

"Это было давно, его уже похоронили. Что могу сказать — любого человека жалко. Талантливых — ещё больше", — сказал Новиков телеканалу "360".

В УМВД России по Орловской области подчеркнули, что авария произошла в 00:40 24 марта в Мценском районе на трассе М2 "Крым". Двигавшийся в сторону столицы грузовик Mercedes Benz врезался в Mitsubishi Pajero, где находилась семья Левина.

В Санкт-Петербурге водитель иномарки погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В Санкт-Петербурге водитель иномарки погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полиции

Напомним, сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Также в машине находились его жена, брат и 13-летний племянник. Никто, кроме мальчика, не выжил. Виновником трагедии, предположительно, стал водитель фуры, который выехал на встречку и протаранил легковушку. Мужчина задержан и находится под домашним арестом.

Обложка ©

Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Алексей Левин

Татьяна Миссуми
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