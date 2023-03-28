Мужчина с ножом устроил резню в религиозном центре в Лиссабоне, есть жертвы

Мужчина с ножом совершил нападение на мусульманский религиозный центр в столице Португалии Лиссабоне. Как сообщает CNN Portugal, два человека погибли.

"Два человека погибли при нападении вооружённого ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, нападавший является выходцем из Афганистана. Полицейские нейтрализовали злоумышленника, выстрелив ему в ноги. Мужчина задержан и доставлен в больницу. Мотивы преступника уточняются.