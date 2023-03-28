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Регион
Опубликовано 28 марта 2023, 14:52

Мужчина с ножом устроил резню в религиозном центре в Лиссабоне, есть жертвы

В Лиссабоне мужчина с ножом напал на Исмаилитский центр, два человека погибли

Силовики у мусульманского религиозного центра в Лиссабоне, на который было совершено нападение. Обложка © Jornal de Noticias

Силовики у мусульманского религиозного центра в Лиссабоне, на который было совершено нападение. Обложка © Jornal de Noticias

Мужчина с ножом совершил нападение на мусульманский религиозный центр в столице Португалии Лиссабоне. Как сообщает CNN Portugal, два человека погибли.

"Два человека погибли при нападении вооружённого ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне", — говорится в сообщении.

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По данным СМИ, нападавший является выходцем из Афганистана. Полицейские нейтрализовали злоумышленника, выстрелив ему в ноги. Мужчина задержан и доставлен в больницу. Мотивы преступника уточняются.

Ранее во французской Ницце мужчина с ножом напал на прохожих. 42-летний преступник ранил двух пожилых мужчин на рынке.

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Никита Никонов
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