На Украине началась массовая блокировка Starlink

Глобальная спутниковая система Starlink начала блокировать работу некоторых используемых на Украине терминалов, остальные находятся под угрозой отключения, передаёт украинское издание "Страна.ua".

По словам основателя группы "Народный Starlink" Владимира Степанца, у многих пользователей в стране произошла остановка работы терминала и появилось сообщение No active account. Причиной тому стала покупка дешёвого оборудования у недобросовестных посредников. Как объяснил инженер Олег Кутков, всё дело в том, что мошенники покупают терминал по акции, после чего совершают перепродажу, но уже по полной стоимости. В итоге после активации без оплаченной подписки устройство просто блокируется из-за "совершения мошеннических действий".

"В руках у мошенников оказались десятки тысяч терминалов, которые, по сути, были украдены у компании SpaceX", — подчеркнул Степанец.