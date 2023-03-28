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28 марта, 12:35

Российские туристы заняли первое место в рейтинге правонарушителей в Таиланде

Bangkok Post: Туристы из России возглавили рейтинг по числу правонарушений на тайском Пхукете

Российские туристы чаще других совершали правонарушения на тайском острове Пхукет с начала 2023 года. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

"С начала года более 180 иностранцев были привлечены к уголовной ответственности на Пхукете, причём тройку главных преступников составляют граждане России, Франции и Великобритании", — пишет издание.

В публикации уточняется, что губернатор Пхукета Наронг Вунчеу встретился с послами и генеральными консулами 23 стран, чтобы сообщить о поведении иностранцев на острове.

Также в число стран, граждане которых совершали правонарушения, вошли Австрия, Дания, Финляндия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Венгрия, Чехия, Эстония, Германия, Швеция, Испания, Люксембург, Австралия, Чили, Казахстан, Непал, Китай, Южная Корея и Мексика.

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Ранее Лайф сообщал, что россиянин пытался привезти с Пхукета пакет марихуаны, но забыл, что в РФ она незаконна. Мужчину задержали в аэропорту Шереметьево, ему грозит уголовная ответственность за контрабанду наркотиков.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Carola Frentzen

Никита Никонов
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