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28 марта, 14:03

Погибшая в ДТП жена ресторатора Левина ранее работала следователем

Телеэксперт "Прямого эфира" Левина, погибшая в ДТП под Орлом, ранее работала следователем

Погибшая жена ресторатора Алексея Левина Светлана, известная как телеэксперт на популярных шоу, ранее работала следователем и награждалась за хорошую службу в 2011-м и 2012 году. Об этом рассказал телеканалу "360" её коллега, детектив Максим Заболотный, комментируя гибель супружеской пары в ДТП под Орлом.

"Мы плотно работали вместе. Она была очень позитивным человеком, с юмором. Мы очень любили свою работу. Очень хороший человек. [У них] осталось двое детей",  уточнил он.

Заболотный признался, что много лет знал Светлану. О трагедии родственники пока не рассказали отцу женщины, так как сейчас он находится в больнице, а мать погибшей присутствовала на похоронах, состоявшихся накануне.

Ресторатор Новиков сообщил, что погибшего в ДТП известного кондитера Левина похоронили

Ресторатор Новиков сообщил, что погибшего в ДТП известного кондитера Левина похоронили

Напомним, сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Также в машине находились его жена, брат и 13-летний племянник. Никто, кроме мальчика, не выжил. По предварительной информации, предположительно, водитель фуры вылетел на встречку и врезался в легковушку. Нарушитель задержан и находится под домашним арестом.

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YouTube / "Андрей Малахов. Прямой эфир"

Татьяна Миссуми
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