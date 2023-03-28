Погибшая в ДТП жена ресторатора Левина ранее работала следователем

Погибшая жена ресторатора Алексея Левина Светлана, известная как телеэксперт на популярных шоу, ранее работала следователем и награждалась за хорошую службу в 2011-м и 2012 году. Об этом рассказал телеканалу "360" её коллега, детектив Максим Заболотный, комментируя гибель супружеской пары в ДТП под Орлом.

"Мы плотно работали вместе. Она была очень позитивным человеком, с юмором. Мы очень любили свою работу. Очень хороший человек. [У них] осталось двое детей", — уточнил он.

Заболотный признался, что много лет знал Светлану. О трагедии родственники пока не рассказали отцу женщины, так как сейчас он находится в больнице, а мать погибшей присутствовала на похоронах, состоявшихся накануне.