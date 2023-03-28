Погибшая в ДТП жена ресторатора Левина ранее работала следователем
Телеэксперт "Прямого эфира" Левина, погибшая в ДТП под Орлом, ранее работала следователем
Погибшая жена ресторатора Алексея Левина Светлана, известная как телеэксперт на популярных шоу, ранее работала следователем и награждалась за хорошую службу в 2011-м и 2012 году. Об этом рассказал телеканалу "360" её коллега, детектив Максим Заболотный, комментируя гибель супружеской пары в ДТП под Орлом.
"Мы плотно работали вместе. Она была очень позитивным человеком, с юмором. Мы очень любили свою работу. Очень хороший человек. [У них] осталось двое детей", — уточнил он.
Заболотный признался, что много лет знал Светлану. О трагедии родственники пока не рассказали отцу женщины, так как сейчас он находится в больнице, а мать погибшей присутствовала на похоронах, состоявшихся накануне.
Напомним, сооснователь сети ресторанов "Сыроварня", один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Также в машине находились его жена, брат и 13-летний племянник. Никто, кроме мальчика, не выжил. По предварительной информации, предположительно, водитель фуры вылетел на встречку и врезался в легковушку. Нарушитель задержан и находится под домашним арестом.
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