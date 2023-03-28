Россиянка привезла из Индии радиоактивный песок и привлекла внимание московских таможенников
Таможенники в Домодедово задержали россиянку с радиоактивным вулканическим песком
В Москве россиянка попалась с чемоданом радиоактивных горных пород. Фото © Домодедовская таможня
В столичном аэропорту Домодедово таможенники нашли в чемодане вернувшейся из Индии россиянки радиоактивный вулканический песок. Об этом пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на таможенную службу.
Женщина прилетела рейсом Шарджа – Москва. При досмотре её багажа было обнаружено чёрное сыпучее вещество вулканического происхождения. Уровень радиации на его поверхности был превышен в 20 раз.
"Установлено, что в составе сыпучего вещества обнаружен природный радионуклид — торий-232, который относится к радиоактивным веществам", — уточнили в таможенном ведомстве.
Там напомнили, что в Россию запрещено ввозить вулканический песок. Чемодан с опасным содержимым был изъят, его поместили в специальное изолированное помещение.
Ранее Лайф писал, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали россиянина, который привёз с Пхукета наркотическое вещество. Таможенники нашли в вещах 56-летнего туриста 1,5 грамма марихуаны.