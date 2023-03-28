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28 марта, 14:21

Россиянка привезла из Индии радиоактивный песок и привлекла внимание московских таможенников

Таможенники в Домодедово задержали россиянку с радиоактивным вулканическим песком

<p>В Москве россиянка попалась с чемоданом радиоактивных горных пород. Фото © <a href="https://domodedovo.customs.gov.ru/press/news/document/388428" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Домодедовская таможня</a></p>

В Москве россиянка попалась с чемоданом радиоактивных горных пород. Фото © Домодедовская таможня

В столичном аэропорту Домодедово таможенники нашли в чемодане вернувшейся из Индии россиянки радиоактивный вулканический песок. Об этом пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на таможенную службу.

Женщина прилетела рейсом Шарджа – Москва. При досмотре её багажа было обнаружено чёрное сыпучее вещество вулканического происхождения. Уровень радиации на его поверхности был превышен в 20 раз.

"Установлено, что в составе сыпучего вещества обнаружен природный радионуклид — торий-232, который относится к радиоактивным веществам", — уточнили в таможенном ведомстве.

Там напомнили, что в Россию запрещено ввозить вулканический песок. Чемодан с опасным содержимым был изъят, его поместили в специальное изолированное помещение.

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Ранее Лайф писал, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали россиянина, который привёз с Пхукета наркотическое вещество. Таможенники нашли в вещах 56-летнего туриста 1,5 грамма марихуаны.

Татьяна Миссуми
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