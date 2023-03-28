Российский футболист заявил, что "Амкар" и "Анжи" задолжали ему "несколько квартир"
Экс-футболист Белоруков заявил, что "Амкар" и "Анжи" до сих пор не выплатили ему зарплату
Обложка © Fc-amkar.org
Бывший футболист "Анжи" и "Амкара" Дмитрий Белоруков в беседе с изданием "Чемпионат" рассказал, что клубы до сих пор не выплатили ему долги по зарплате.
Белоруков завершил карьеру в 2019 году. При этом за пермский клуб он отыграл 12 сезонов, а за команду из Махачкалы выступал на протяжении двух лет.
"За деньги, которые остались должны "Амкар" и "Анжи", можно купить несколько нормальных квартир в Петербурге точно. Небольшую сумму отдал УЕФА. По "Анжи" документы отправили. Но не знаю, как сейчас", — признался спортсмен.
По словам экс-защитника, он мог бы построить куда более успешную карьеру на футбольном поле, однако совсем не жалеет, что по итогу всё сложилось именно так. При этом Белоруков признался, что за всё время в футболе заработал не очень много: самая большая трата — на дом в Перми. Денег на дорогие машины и квартиры у него никогда не было, а до конца жизни заработанных средств хватит, "разве что если очень скромно жить", добавил футболист.
Ранее экс-директор "Рубина" объяснил, почему "Челси" отдал за украинского полузащитника Михаила Мудрика баснословные 100 миллионов евро.