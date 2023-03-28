Российский футболист заявил, что "Амкар" и "Анжи" задолжали ему "несколько квартир"

По словам экс-защитника, он мог бы построить куда более успешную карьеру на футбольном поле, однако совсем не жалеет, что по итогу всё сложилось именно так. При этом Белоруков признался, что за всё время в футболе заработал не очень много: самая большая трата — на дом в Перми. Денег на дорогие машины и квартиры у него никогда не было, а до конца жизни заработанных средств хватит, "разве что если очень скромно жить", добавил футболист.