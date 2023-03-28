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28 марта, 14:58

Российский футболист заявил, что "Амкар" и "Анжи" задолжали ему "несколько квартир"

Экс-футболист Белоруков заявил, что "Амкар" и "Анжи" до сих пор не выплатили ему зарплату

<p>Обложка © <a href="https://fc-amkar.org/news/32353/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fc-amkar.org</a></p>

Обложка © Fc-amkar.org

Бывший футболист "Анжи" и "Амкара" Дмитрий Белоруков в беседе с изданием "Чемпионат" рассказал, что клубы до сих пор не выплатили ему долги по зарплате.

Белоруков завершил карьеру в 2019 году. При этом за пермский клуб он отыграл 12 сезонов, а за команду из Махачкалы выступал на протяжении двух лет.

"За деньги, которые остались должны "Амкар" и "Анжи", можно купить несколько нормальных квартир в Петербурге точно. Небольшую сумму отдал УЕФА. По "Анжи" документы отправили. Но не знаю, как сейчас", — признался спортсмен.

По словам экс-защитника, он мог бы построить куда более успешную карьеру на футбольном поле, однако совсем не жалеет, что по итогу всё сложилось именно так. При этом Белоруков признался, что за всё время в футболе заработал не очень много: самая большая трата — на дом в Перми. Денег на дорогие машины и квартиры у него никогда не было, а до конца жизни заработанных средств хватит, "разве что если очень скромно жить", добавил футболист.

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Максим Плетнёв
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