Обвиняемый в изнасиловании Алвес меняет в тюрьме автографы на сигареты

Футболки испанского клуба получает заключённый, которому можно ходить в разные части комплекса. Он возвращает их владельцам с автографами, за что ему дают разные товары. В основном речь идёт о сигаретах. На данный момент не доказано, что футболист получает от этой схемы выгоду. Если вдруг это подтвердится, ему грозят новые обвинения.