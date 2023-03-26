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26 марта, 14:53

Обвиняемый в изнасиловании Алвес меняет в тюрьме автографы на сигареты

Sportbox: Дани Алвес замешан в схеме по обмену сигарет в тюрьме на автографы

Экс-футболист испанской "Барселоны" Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании, замешан в незаконной схеме распространения сигарет в тюрьме, пишет Sportbox. По данным издания, в качестве платы используют автографы спортсмена.

Футболки испанского клуба получает заключённый, которому можно ходить в разные части комплекса. Он возвращает их владельцам с автографами, за что ему дают разные товары. В основном речь идёт о сигаретах. На данный момент не доказано, что футболист получает от этой схемы выгоду. Если вдруг это подтвердится, ему грозят новые обвинения.

Обвиняемый в изнасиловании футболист Дани Алвес заявил, что примет любой исход дела

Обвиняемый в изнасиловании футболист Дани Алвес заявил, что примет любой исход дела

Ранее Лайф писал о том ,что бразильца Дани Алвеса обвинила в сексуальных домогательствах женщина, имя которой не разглашается. Позже спортсмена задержали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Жена Дани Алвеса сообщила о разрыве отношений из-за измен футболиста.

Обложка ©

ТАСС / AP / Marco Ugarte

Илья Суриков
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