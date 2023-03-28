В Ярославском зоопарке на 14-м году жизни умер редкий белый лев Ярос

В Ярославском зоопарке в возрасте 13 лет умер лев Ярос редкого белого вида, которого ещё котёнком подарил сербский предприниматель из Африки Никифор Аничич. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

"В нашем зоопарке печальная новость: не стало белого льва Яроса. Ему было почти 14 лет. Яроса любили все — и сотрудники зоопарка, и посетители. Он появился в нашем зоопарке в 2010 году", — говорится в сообщении.

Редкий белый лев Ярос. Фото © VK / Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo

Из-за белого цвета, обусловленного некоторыми генетическими мутациями, у этих львов довольно слабый иммунитет, они более уязвимы перед различными заболеваниями, в том числе возрастными. Из-за такого недуга и умер Ярос. При этом для льва он прожил довольно долгую жизнь, особенно в неволе. Более того, отметили в зоопарке, его всю жизнь окружали любовью и заботой, так что он чувствовал себя самым счастливым.

Кстати, у Яроса осталась дочь, белая львица Лавина, и подруга — львица Сима, с которой он прожил последние несколько лет. Теперь в зоопарке думаю над тем, чтобы помочь Симе обрести новую семью.