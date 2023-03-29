Великий потрошитель: Почему забастовки не помогут Европе выбраться из капкана США Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, кто и зачем превращает Европу в периферию Штатов. 28 марта, 23:40 Забастовка в аэропорту Берлина. Фото © ТАСС / dpa picture-alliance / Christoph Soeder

В Германии началась забастовка работников транспортного сектора. Не работают международные аэропорты Франкфурта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера, Мюнхена, а главный железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn не отправляет поезда. Кроме того, в семи федеральных землях из 16 не ходит общественный транспорт.

Это крупнейшая забастовка в Германии за 30 лет. Основанием стало требование повышения зарплат, протестующие также требуют сделать что-то с инфляцией (в прошлом месяце потребительские цены в стране выросли на 9,3 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, а в годовом исчислении продуктовая инфляция ускорилась на 21,8 процента).

Надо отметить, что уровень жизни немцев, считавшийся всегда образцовым в Европе, в последнее время заметно снизился. Как писала в ноябре газета Die Welt, в последнее время экономическая ситуация в Германии настолько изменилась, что каждый второй немец может позволить себе лишь самое необходимое. По данным газеты, около 16% граждан Германии едва сводят концы с концами, что является абсолютным рекордом уровня бедности за последние как минимум 50 лет.

Серьёзная проблема с бедностью во второй крупнейшей экономике ЕС — Франции, где также не прекращаются акции протеста, уже переросшие в погромы. Проблему повышения тарифов и цен дополнила навязанная властями пенсионная реформа, которая действительно выглядит неизбежной на фоне неспособности государства обеспечивать достойный уровень жизни большинству граждан в условиях поразившего Европу экономического кризиса. Резкое подорожание энергоносителей, проблемы с логистикой плюс подорожание удобрений, как следствие, неурожай — всё это ведёт к повышению цифр на ценниках в магазинах, при том что привычного для европейцев пропорционального роста зарплат не наблюдается.

Все мы, наверное, от души смеялись над призывами европейских политиков уменьшить температуру в домах, меньше пользоваться электроприборами, реже мыться и т.д. Надо всё же отметить, что европейцы экономить привыкли, к примеру, для них норма — намыливаться при выключенной воде. Они также привыкли к высоким тарифам и ценам. Однако тут есть одно важное "но". Они также привыкли к тому, что государство компенсирует им все лишние расходы через субсидии, регулирование цен и, наконец, постоянный рост зарплат. А последнего сегодня не происходит.

Забастовка в аэропорту Берлина. Табло с отменёнными рейсами. Фото © ТАСС / EPA / Filip Singer

По данным пресс-службы Федерального статистического управления Германии, производственные цены в стране выросли в январе 2023 года на 17,8% по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно предварительному отчёту, производственные цены без учета подорожания энергии выросли по сравнению с январём предыдущего года на 10,7%, а по сравнению с декабрём — на 1,4%. А растут производственные цены — растут оптовые и розничные цены для покупателей.

Главной причиной промышленной инфляции, по версии немецкого ведомства, является резкое подорожание энергии. Даже без учёта потолка цен на газ и электричество, цены на энергию в январе текущего года были на 32,9% выше, чем в январе предыдущего года. Добавьте к этому рост стоимости логистики, и…

Повторю, немцы и другие европейцы готовы терпеть, когда потери им компенсируют, но делать это у государства возможностей всё меньше и меньше, тем более учитывая снижение налоговых доходов. А последнее также неизбежно, с учетом того что бизнес из стран Европы начинает потихоньку мигрировать.

В Германии это заметно больше всего. Особенно учитывая то, что речь идёт о таких гигантах, как BMW, Volkswagen, BASF, на которых стоит всё экономическое могущество ЕС. Европейская промышленность ещё до начала СВО и нового этапа санкционной войны жаловалась на повышение цен на энергоносители и угрозу своей конкурентоспособности, а ведь вряд ли тогда ещё кто-то мог предположить, что произойдёт дальше.

Куда бежит немецкий бизнес? Туда, где ниже цены на энергоносители, ниже стоимость рабочей силы и ниже налоги. В первую очередь в США, Китай и даже Венгрию, которая — единственная в ЕС — решила не отказываться от дешёвого российского газа. Главное, подальше от становящейся токсичной для бизнеса Западной Европы.

Забастовка против пенсионной реформы во Франции. Фото © ТАСС / AP / Thomas Padilla

Учитывая непростые отношения с КНР, угрозу попадания под вторичные санкции на фоне расширения связей Пекина с Москвой, основным местом, куда продолжает переезжать бизнес, становятся США. На это, в частности, ещё осенью указывало американское издание The Wall Street Journal, отметившее, что именно экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе.

Всё это могло бы выглядеть как случайность, результат непродуманной политики европейских лидеров, если бы во всём этом не прослеживались закономерности. И не просто закономерности, а черты некоего плана.

Стоит напомнить, что США годами поддерживали различные "зеленые" движения и партии в Европе, которые продвигали так называемую зёленую сделку — полный отказ от ископаемых энергоносителей в пользу возобновляемых источников энергии. Сама по себе идея, возможно, неплохая, однако в том случае, если переход осуществляется плавно, а не так, как это по факту сделали в Европе, уничтожив традиционную энергетику, так и не доведя до совершенства "зеленую" (символом этого стали облетевшие весь мир кадры замёрзших ветряков и солнечных батарей). Побочным эффектом отказа от угольной и атомной генерации стала резко возросшая зависимость от дешёвого газа из России.

Париж. Не убранные из-за массовых протестов мешки с мусором на улицах города. Фото © ТАСС / AP / John Minchillo

Стоит напомнить, что американская кампания, направленная на то, чтобы заставить Европу отказаться от российского газа, идёт давно, при этом сами американцы рисовали радужные иллюзии, в которых они своим СПГ смогут заменить российский трубопроводный газ. И если раньше европейцы всё же сопротивлялись, держась за Россию, то после февраля 2022-го противопоставить давлению им оказалось нечего, они вынуждены были для сохранения евро-атлантического единства и чтобы не дать России усилиться за счёт Украины, пойти на отказ от дешёвого топлива. Однако вскоре выяснилось, что американцы не смогут заменить им нужные объёмы (просто нет необходимых мощностей для добычи и транспортировки, да и им выгоднее продавать меньше газа, зато дороже). И что никто не может: тот же Катар готов начать поставки на ещё более невыгодных условиях, и то с 2026 года.

А чтобы у европейцев не было ностальгии по былым временам и соблазна к ним вернуться, были взорваны "Северные потоки".

Можно ли назвать всю эту цепочку событий совпадением? Можно. Но можно и чёткие закономерности углядеть.

Ещё один интересный факт. В прошлом году стало известно, что США начали перенос производства полупроводников с Тайваня на собственную территорию. Совпадение? Конечно, можно объяснить это опасениями в связи с противостоянием с Китаем. А можно и попыткой замкнуть на себя производственный цикл для ведущих мировых производителей, вынудив их переехать в Америку.

На фоне всех этих событий многие экономисты уже бьют тревогу: Европе грозит не просто экономический спад, но и эпоха деиндустриализации. Если раньше энергоносители стоили Евросоюзу примерно два процента ВВП, то теперь — до 12 процентов. Это, конечно, не означает, что Европа замёрзнет, ведь у неё пока есть "подушка безопасности". Но она будет уменьшаться. А главное, роста экономики уже не будет. По данным Всемирного банка, рост экономики ЕС начал падать ещё после кризиса 2008-го. И, если тогда доля ЕС в мировом ВВП была больше, чем доля США и Китая, сейчас она уже меньше, и, по прогнозам, к началу 2030-х годов она будет в два раза меньше, чем была тогда.

Можно ли опять же разглядеть тут некий хитрый план? В любом случае всё идёт к повторению того, что американцы уже проворачивали в ходе двух мировых войн, — предельному ослаблению Европы и полному лишению её как экономической, так и политической субъектности.

Впрочем, политической субъектности Европа уже лишена, достаточно посмотреть на реакцию Германии на взрыв "Северных потоков". Немцы даже не пытались возразить и возмутиться, хотя пострадали от этого не меньше, чем Россия, если не больше.

Казалось бы, Берлин должен в этой ситуации отказаться от самоубийственного участия в украинском конфликте, попытаться договориться с Москвой, приложить реальные усилия для остановки боевых действий. А что вместо этого? А вместо этого мы узнаём, что Минфин Германии запланировал увеличить поддержку Украины до 15 миллиардов евро.

И не только немцы. Как сообщают местные СМИ, Франция с конца марта удвоит поставки Киеву снарядов калибра 155-мм. А французский президент Эмманюэль Макрон продолжает кататься по миру, играя в геополитику, в то время как у него дом горит. В Германии, возможно, не всё так плохо пока. Но это пока. Результаты местных выборов показывают катастрофическое падение доверия к коалиции и лично Шольцу. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что федеральные выборы ему уже никак не выиграть. Если до выборов вообще дойдёт. Если возмущённые граждане не заставят власти уйти в отставку.

Впрочем, едва ли это что-то изменит. Европу приговорили к деиндустриализации и деградации, а значит, прийти к власти национально мыслящим силам там просто не дадут. Особенно если признать, что речь идёт о рукотворном кризисе с целью превратить Европу из мирового экономического и политического центра в периферию США.

Авторы Дмитрий Родионов