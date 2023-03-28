Зеленского уличили в превращении Украины в страну из антиутопии Оруэлла

Непробиваемая цензура на Украине и диктатура Владимира Зеленского напоминают события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984". Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Всё скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла "1984". Украина превращается в то самое государство, которое он описывал", — отметил эксперт, выступая с заявлением на своём YouTube-канале.

Соскин добавил, что Украина движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. В ближайшем будущем каких-то позитивных сдвигов не последует, так как объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент.