Зеленского уличили в превращении Украины в страну из антиутопии Оруэлла
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский делает Украину страной из антиутопии Оруэлла
Непробиваемая цензура на Украине и диктатура Владимира Зеленского напоминают события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984". Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Всё скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла "1984". Украина превращается в то самое государство, которое он описывал", — отметил эксперт, выступая с заявлением на своём YouTube-канале.
Соскин добавил, что Украина движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. В ближайшем будущем каких-то позитивных сдвигов не последует, так как объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент.
Ранее политолог заявил, что попытка создания диктатуры Зеленским закончится плохо. Он подчеркнул, что политик преследует тех, кто его критикует, хотя прежде сам выступал против действий власти.
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