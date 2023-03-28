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28 марта, 14:42

Зеленского уличили в превращении Украины в страну из антиутопии Оруэлла

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский делает Украину страной из антиутопии Оруэлла

Непробиваемая цензура на Украине и диктатура Владимира Зеленского напоминают события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984". Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Всё скрывается, мы с вами видим абсолютную цензуру, как в романе Оруэлла "1984". Украина превращается в то самое государство, которое он описывал", — отметил эксперт, выступая с заявлением на своём YouTube-канале.

Соскин добавил, что Украина движется к диктатуре из-за проводимого Зеленским курса по укреплению власти. В ближайшем будущем каких-то позитивных сдвигов не последует, так как объективная реальность далека от того, что говорит и обещает украинский президент.

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Ранее политолог заявил, что попытка создания диктатуры Зеленским закончится плохо. Он подчеркнул, что политик преследует тех, кто его критикует, хотя прежде сам выступал против действий власти.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / James McGill

Ирина Фальке
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