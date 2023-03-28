Ветеринар посоветовал производителю секс-кукол для собак обратиться к психиатру

Бизнесмены делают деньги на секс-игрушках для собак, подвергая опасности здоровье животных. Так ветеринар Николай Логинов прокомментировал появление на маркетплейсах в разделе 18+ интимных игрушек для псов.

Секс-игрушка для псов. Фото © Скриншот LIFE

По информации SHOT, такой бизнес придумал предприниматель Наиль Ахмедзянов из Санкт-Петербурга, он начал продавать секс-игрушки за 15 тысяч как альтернативу "кастрации". Бизнесмен считает, что это поможет хозяевам спасти псов от операции, а вещи в доме — от собачьего "вторжения".

По словам Ахмедзянова, идея пришла к нему после того, как он подслушал разговор двух собачников. Владельцы жаловались на "весеннее обострение" у питомцев и использованные не по назначению тапочки, подушки и детские игрушки.

Сейчас торговец занимается созданием интимных гаджетов для котов. По словам ветеринаров, имитация сексуальной жизни только испортит питомцам психику.

"Для собаки полезна кастрация! А никакие не секс-игрушки! Я не психиатр. Но такое придумать... Такой у нас народ, раз продаётся. В такие "игры" я играть не рекомендовал бы — это глупости. Отрицательных последствий при использовании такой игрушки питомцем очень много — на целую лекцию. Но я бы этим не занимался и даже обсуждать не хочу", — прокомментировал Логинов.