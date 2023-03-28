Юрист объяснил, как вежливо отшить охранника, требующего прекратить съёмку в магазине

Охранник не может запретить покупателю магазина вести съёмку товаров и витрин, так как речь не идёт о коммерческой тайне. Об этом сказал телеканалу "Звезда" судебный юрист Денис Ульянов, комментируя заявление Роспотребнадзора об участившихся на этой почве конфликтах в торговых центрах.

Он подчеркнул, что покупатель вправе свободно вести съёмку, если это не закрытая зона и в собираемой информации нет государственной или коммерческой тайны. Снимать нельзя лишь конкретного человека, если он не хочет попадать в кадр, уточнил юрист. По его словам, если охранник всё же настаивает на запрете, то нужно объяснить ему, что его задача — лишь охранять имущество магазина, иначе он лишится лицензии.