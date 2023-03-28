Юрист объяснил, как вежливо отшить охранника, требующего прекратить съёмку в магазине
Юрист Ульянов заявил о неправомерности запрета на съёмку в магазине
Охранник не может запретить покупателю магазина вести съёмку товаров и витрин, так как речь не идёт о коммерческой тайне. Об этом сказал телеканалу "Звезда" судебный юрист Денис Ульянов, комментируя заявление Роспотребнадзора об участившихся на этой почве конфликтах в торговых центрах.
"Не только у потребителей, но даже и у меня были ситуации, когда я приходил и начинал что-то снимать. Ко мне подходила охрана. "У нас снимать нельзя". — "На каком основании?" — "На основании распоряжения начальника охраны". Охрана вежливо отправлялась в путешествие, поскольку ни начальники охраны, ни директора законы не пишут", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что покупатель вправе свободно вести съёмку, если это не закрытая зона и в собираемой информации нет государственной или коммерческой тайны. Снимать нельзя лишь конкретного человека, если он не хочет попадать в кадр, уточнил юрист. По его словам, если охранник всё же настаивает на запрете, то нужно объяснить ему, что его задача — лишь охранять имущество магазина, иначе он лишится лицензии.
"Я просто объяснял охраннику, что он никто. Объяснял его полномочия в рамках об охранной и детективной деятельности в РФ, что его задача — охранять данное заведение и имущество, вверенное ему. В противном случае он лишится удостоверения частного охранника, а его организация может лишиться лицензии, поскольку данный вид деятельности лицензируется", — заключил специалист.
Ранее Роспотребнадзор объяснил, что потребители имеют право вести фото- и видеосъёмку в магазинах, разрешение охранника для этого не нужно. В случае запрета потребитель может подать жалобу в территориальный орган ведомства.
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