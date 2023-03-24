Мясо заражённого сибирской язвой быка нашли и изъяли в Чувашии

Мясо быка, которое стало источником заражения двух жителей Чувашии сибирской язвой, найдено и изъято для проведения анализов и утилизации. Как сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по республике, говядина с инфекцией была куплена двумя местными жительницами.

"Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время всё обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия", — сказано в сообщении.