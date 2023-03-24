Регион

Уведомления отключены

24 марта, 11:03

Мясо заражённого сибирской язвой быка нашли и изъяли в Чувашии

В Чувашии сотрудники Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо

Мясо быка, которое стало источником заражения двух жителей Чувашии сибирской язвой, найдено и изъято для проведения анализов и утилизации. Как сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по республике, говядина с инфекцией была куплена двумя местными жительницами.

"Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время всё обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия", — сказано в сообщении.

Напомним, в середине марта стало известно о двух случаях сибирской язвы в Чувашии, источником заражения оказалась туша быка. Власти региона утверждали, что угроза распространения заразы отсутствует, а на территории деревни Старое Акташево, где и были зафиксированы оба случая болезни, ввели карантин. Позднее появлялась информация о двух случаях заражения в Подмосковье, однако факт не подтвердился.

Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространение сибирской язвы исключено

Мурашко заверил корреспондента Лайфа, что распространение сибирской язвы исключено

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров