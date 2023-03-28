В Госдуме обвинили в цинизме и недобросовестности наследников Туве Янссон
Депутат Кузнецов рассказал, как обойти запрет и вернуть в Россию муми-троллей Туве Янссон
Запад вновь показал свой цинизм и в этот раз направил санкции против российских детей. Так депутат Госдумы РФ Борис Чернышёв прокомментировал Лайфу запрет финской компании Moomin Characters на использование в России образов муми-троллей, созданных писательницей Туве Янссон.
"Запрет сказок про муми-тролля — это очередной акт цинизма. Цинизма европейских и западных противников, они направили всю свою активность на форматы ограничений, санкций, рестрикций против нашей страны, против молодого поколения, против сотен тысяч людей", — отметил он.
По мнению депутата, эта попытка надавить на Россию тоже обречена на провал, так как герои сказок Туве Янссон не настолько популярны у россиян, а Запад лишь в очередной раз хочет "что-то вякнуть". Наши сограждане уже стали "тефлоновыми" из-за всех этих ограничений, подчеркнул Чернышёв.
Его коллега, депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов, воспринял историю с муми-троллями как оскорбление от финской компании, нанесённое ему лично. Политик признался Лайфу, что зачитывался в детстве книгами Туве Янссон, но выход, по его убеждению, есть, и дети в России не лишатся этой сказки.
"Недобросовестные наследники Туве Янссон лишили меня доступа к части моего детства. Потому что муми-тролль был моим другом. Мой депутатский ответ для них — это законопроект о принудительном лицензировании. Я жду, когда закончится эпическая битва между пиратами, [заместителем председателя Совбеза РФ] Дмитрием Медведевым и лоббистами-правообладателями. После окончания этой борьбы восторжествует здравый смысл в виде моего законопроекта", — пояснил он.
Напомним, компания, обладающая правами на героев сказок о муми-троллях, Moomin Characters, перестала выдавать новые лицензии на использование образов персонажей в России и не продлевает действующие соглашения.
Wikipedia / студия "Свердловск-телефильм"