Запад вновь показал свой цинизм и в этот раз направил санкции против российских детей. Так депутат Госдумы РФ Борис Чернышёв прокомментировал Лайфу запрет финской компании Moomin Characters на использование в России образов муми-троллей, созданных писательницей Туве Янссон.

"Запрет сказок про муми-тролля — это очередной акт цинизма. Цинизма европейских и западных противников, они направили всю свою активность на форматы ограничений, санкций, рестрикций против нашей страны, против молодого поколения, против сотен тысяч людей", — отметил он.

По мнению депутата, эта попытка надавить на Россию тоже обречена на провал, так как герои сказок Туве Янссон не настолько популярны у россиян, а Запад лишь в очередной раз хочет "что-то вякнуть". Наши сограждане уже стали "тефлоновыми" из-за всех этих ограничений, подчеркнул Чернышёв.

Его коллега, депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов, воспринял историю с муми-троллями как оскорбление от финской компании, нанесённое ему лично. Политик признался Лайфу, что зачитывался в детстве книгами Туве Янссон, но выход, по его убеждению, есть, и дети в России не лишатся этой сказки.

"Недобросовестные наследники Туве Янссон лишили меня доступа к части моего детства. Потому что муми-тролль был моим другом. Мой депутатский ответ для них — это законопроект о принудительном лицензировании. Я жду, когда закончится эпическая битва между пиратами, [заместителем председателя Совбеза РФ] Дмитрием Медведевым и лоббистами-правообладателями. После окончания этой борьбы восторжествует здравый смысл в виде моего законопроекта", — пояснил он.