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Регион
Опубликовано 28 марта 2023, 19:46

В Госдуме обвинили в цинизме и недобросовестности наследников Туве Янссон

Депутат Кузнецов рассказал, как обойти запрет и вернуть в Россию муми-троллей Туве Янссон

Запад вновь показал свой цинизм и в этот раз направил санкции против российских детей. Так депутат Госдумы РФ Борис Чернышёв прокомментировал Лайфу запрет финской компании Moomin Characters на использование в России образов муми-троллей, созданных писательницей Туве Янссон.

"Запрет сказок про муми-тролля это очередной акт цинизма. Цинизма европейских и западных противников, они направили всю свою активность на форматы ограничений, санкций, рестрикций против нашей страны, против молодого поколения, против сотен тысяч людей", отметил он.

По мнению депутата, эта попытка надавить на Россию тоже обречена на провал, так как герои сказок Туве Янссон не настолько популярны у россиян, а Запад лишь в очередной раз хочет "что-то вякнуть". Наши сограждане уже стали "тефлоновыми" из-за всех этих ограничений, подчеркнул Чернышёв.

Его коллега, депутат ГД РФ Дмитрий Кузнецов, воспринял историю с муми-троллями как оскорбление от финской компании, нанесённое ему лично. Политик признался Лайфу, что зачитывался в детстве книгами Туве Янссон, но выход, по его убеждению, есть, и дети в России не лишатся этой сказки.

"Недобросовестные наследники Туве Янссон лишили меня доступа к части моего детства. Потому что муми-тролль был моим другом. Мой депутатский ответ для них — это законопроект о принудительном лицензировании. Я жду, когда закончится эпическая битва между пиратами, [заместителем председателя Совбеза РФ] Дмитрием Медведевым и лоббистами-правообладателями. После окончания этой борьбы восторжествует здравый смысл в виде моего законопроекта", — пояснил он.

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Напомним, компания, обладающая правами на героев сказок о муми-троллях, Moomin Characters, перестала выдавать новые лицензии на использование образов персонажей в России и не продлевает действующие соглашения.

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Wikipedia / студия "Свердловск-телефильм"

Ольга Годуненко
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