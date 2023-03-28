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28 марта, 16:58

Министр ВВС США назвал неудачным последнее испытание гиперзвуковой ракеты ARRW

Последнее испытание гиперзвуковых вооружений по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) не имело успеха. Об этом сообщил глава Министерства Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

"То [испытание], которое у нас было только что, не имело успеха. Мы не получили данные, которые нам нужны, после этого испытания", — сказал он в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

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На днях в США заявили, что повторно провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. При этом журналисты заметили интересную деталь: в последнем пресс-релизе американских ВВС говорилось о "достижении нескольких целей", тогда как при первом испытании сообщалось, что "все цели были достигнуты".

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Wikipedia / U.S. Air Force / Christopher Okula

Ирина Фальке
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