Министр ВВС США назвал неудачным последнее испытание гиперзвуковой ракеты ARRW
Последнее испытание гиперзвуковых вооружений по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) не имело успеха. Об этом сообщил глава Министерства Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.
"То [испытание], которое у нас было только что, не имело успеха. Мы не получили данные, которые нам нужны, после этого испытания", — сказал он в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
На днях в США заявили, что повторно провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. При этом журналисты заметили интересную деталь: в последнем пресс-релизе американских ВВС говорилось о "достижении нескольких целей", тогда как при первом испытании сообщалось, что "все цели были достигнуты".
Wikipedia / U.S. Air Force / Christopher Okula