Глава Приднестровья заявил, что через республику лежит прямой путь к мировой войне

Прямой путь к мировой войне лежит через Приднестровье. Об этом заявил глава республики Вадим Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района.

"Я глубоко убеждён, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее", — сказал он.

Красносельский объяснил, что если вмешается Приднестровье, то Молдавия не останется в стороне, так как страны — соседи. Далее по цепочке безучастной не сможет быть и Румыния, которая является членом НАТО. А уже после этого Россия не сможет остаться в стороне.

"Какими средствами, каким применением оружия и так далее — тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении", — приводит слова Красносельского телеканал "Первый Приднестровский".