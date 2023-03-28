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28 марта, 17:24

Следователи проводят проверку после нападения сотрудников частной скорой на журналистов Лайфа

В Москве проводят проверку после драки сотрудников частной скорой с журналистами

Правоохранители организовали доследственную проверку после того, как сотрудники скандальной частной скорой из Подмосковья набросились на корреспондента и оператора Лайфа. Об этом нам сообщили в ГСУ СК Москвы.

По нашим данным, правоохранители проверяют действия медиков по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Мальчик, которого высадили из частной скорой, обратился к скандальному фельдшеру

Мальчик, которого высадили из частной скорой, обратился к скандальному фельдшеру

Напомним, накануне, 27 марта, сотрудники частной скорой помощи в Подмосковье, фельдшер которой высадил задыхающегося ребёнка из-за "неуплаты", набросились на журналистов Лайфа. Съёмочная группа, которая приехала в медицинское учреждение, с трудом покинула территорию организации.

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Скриншот LIFE

Варвара Романова
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