Сотням миллионов людей предрекли безработицу из-за искусственного интеллекта

Около 300 миллионов людей могут остаться без работы из-за новых сервисов и приложений в сфере искусственного интеллекта (ИИ), такие, как чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает CNBS со ссылкой на отчёт банка США Goldman Sachs

Финансовая организация провела анализ, который показал, что две трети рабочих мест в Европе и США можно автоматизировать хотя бы в некоторой степени. Эксперты прогнозируют глобальные изменения на рынках труда в ближайшем будущем, и это несмотря на то, что исторически технологический прогресс не только сокращает рабочие места, но и создаёт новые.

В отчёте банка при этом подчёркивается, что ИИ может увеличить мировой ВВП на 7% и ускорить рост производительности труда с течением времени.

Аналитики считают, что некоторые профессии сильнее пострадают от развития искусственного интеллекта. Например, если рассматривать США, то речь идёт об административных и офисных должностях, в этой сфере доля задач, которые можно автоматизировать, составляет 46% — это наибольший показатель. Следом идут юридические специальности (44%) и профессии в области архитектуры и инженерии (37%). При этом только 1% задач можно автоматизировать в секторе уборки зданий и технического обслуживания.

В Европе примерно такая же ситуация. В целом в странах региона 24% всей работы можно было бы доверить роботам, в США — чуть меньше 25%. Эксперты предполагают, что в развитых странах автоматизация сильнее повлияет на рынок труда, больше всего следует опасаться работникам в Гонконге, Израиле, Японии, Швеции и Америке.

При этом пока нельзя точно сказать, насколько разрушительным будет влияние ИИ на рынок труда. Это будет зависеть от возможностей новых технологий, сроков и масштабов их внедрения, заключили в банке.