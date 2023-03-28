Профессор МГИМО Дегтярёв назвал истоки неоколониализма коллективного Запада в Африке
Политические изменения, которые претерпели бывшие метрополии на африканском континенте, привели к формированию в двадцать первом веке коллективного неоколониализма. Об этом рассказал в рамках научной конференции "Африка — восходящий центр формирующегося многополярного мира" профессор МГИМО, доктор политических наук Денис Дегтярёв.
В первую очередь перемены коснулись финансовой сферы, породив новую форму неоколониализма во главе с США. Система утвердилась в 1980-е годы по мере реализации программ структурной перестройки экономики под эгидой МВФ и Всемирного банка и представляла реколонизацию Африки, отметил политолог. Одновременно с этим роль Франции, Великобритании и других бывших метрополий сократилась до субимперских (колониальных) центров силы.
В торговой сфере коллективный неоколониализм осуществляется в формате соглашений об экономическом партнёрстве ЕС со странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ).
В военной сфере в разных форматах сегодня реализуется консолидированная политика стран "коллективного Запада" — в виде односторонних военных интервенций Франции, военного присутствия США (деятельность АФРИКОМ), а также гражданских и военных миссий ЕС в тесном контакте с миротворческими операциями ООН в Африке. Как правило, в их главе находятся именно представители стран "коллективного Запада".
Дегтярёв отметил, что консолидация западных усилий продолжается и об этом говорит попытка привлечь к реализации своих инициатив новых партнёров, в частности, "Альянс за Сахель", "Коалиция за Сахель", P3S и другие.
О том, почему западные государства сохранили колониальное мышление, ранее рассказал Лайфу востоковед Алексей Маслов. Он заметил, что, когда "торговля людьми была нормативом", Россия выступала против колониализма и, будучи безусловной империей, никогда не держала своих колоний не только в Африке, но и в других странах мира.
Getty Images / Buena Vista Images