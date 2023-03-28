Профессор МГИМО Дегтярёв назвал истоки неоколониализма коллективного Запада в Африке

Политические изменения, которые претерпели бывшие метрополии на африканском континенте, привели к формированию в двадцать первом веке коллективного неоколониализма. Об этом рассказал в рамках научной конференции "Африка — восходящий центр формирующегося многополярного мира" профессор МГИМО, доктор политических наук Денис Дегтярёв.

В первую очередь перемены коснулись финансовой сферы, породив новую форму неоколониализма во главе с США. Система утвердилась в 1980-е годы по мере реализации программ структурной перестройки экономики под эгидой МВФ и Всемирного банка и представляла реколонизацию Африки, отметил политолог. Одновременно с этим роль Франции, Великобритании и других бывших метрополий сократилась до субимперских (колониальных) центров силы.

В торговой сфере коллективный неоколониализм осуществляется в формате соглашений об экономическом партнёрстве ЕС со странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ).

В военной сфере в разных форматах сегодня реализуется консолидированная политика стран "коллективного Запада" — в виде односторонних военных интервенций Франции, военного присутствия США (деятельность АФРИКОМ), а также гражданских и военных миссий ЕС в тесном контакте с миротворческими операциями ООН в Африке. Как правило, в их главе находятся именно представители стран "коллективного Запада".

Дегтярёв отметил, что консолидация западных усилий продолжается и об этом говорит попытка привлечь к реализации своих инициатив новых партнёров, в частности, "Альянс за Сахель", "Коалиция за Сахель", P3S и другие.