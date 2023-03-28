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28 марта, 18:30

Эндокринолог развеяла популярный миф о связи приёма гормонов и набора веса

Эндокринолог Игнатьева: Гормонотерапия не ведёт к набору веса

В обществе есть мнение, что приём гормональных препаратов приводит к увеличению веса, к тому же многие женщины отказываются принимать гормоны именно из-за страха набрать лишнюю массу тела. Эндокринолог, терапевт и врач УЗД Полина Игнатьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" развеяла этот популярный миф.

"Гормон щитовидной железы — тироксин — это прекрасный гормон. Действительно, есть страх у пациентов, особенно у женщин, что начнут расти усы, будет набираться вес. Какие-то страсти рассказывают. Это не про тироксин. Он полностью соответствует нашему внутреннему гормону, вырабатываемому нашей щитовидной железой", — пояснила медик.

Набор массы тела, как пояснила эндокринолог, может происходить при гипотиреозе. Данный процесс начинается из-за отёков и замедления метаболических процессов. Но тироксин восстановит функцию щитовидной железы и на фоне его приёма похудеть будет проще, заверила врач. К тому же при правильно подобранной дозировке побочек ждать не стоит. Если приём гормона превышен, могут возникать дрожь в теле, плаксивость, изменения сна и сердцебиения, резюмировала она.

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Ранее эндокринолог Павлова призвала анализировать количество съеденного, чтобы похудеть. Она также рекомендовала вести дневник питания и выписывать количество съеденной пищи и время. Лучше всего не есть много и поздно, а еду следует тщательно пережёвывать: врач посоветовала делать 33 жевательных движения.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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