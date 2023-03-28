В Мариуполе ко Дню города запустили светомузыкальный фонтан, обновлённый в Петербурге
Отреставрированный музыкальный фонтан в Мариуполе. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
В Мариуполе впервые с начала зимы включили светомузыкальный фонтан, который отреставрировали петербургские мастера. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
"Наши строители восстановили его в прошлом году при реконструкции и благоустройстве парка у драмтеатра, оснастив современной подсветкой и звуковым оборудованием", — приводит его комментарий газета "Петербургский дневник".
Беглов добавил, что фонтанный комплекс открыли в преддверии Дня города и это стало для мариупольцев символом возрождения. Дальше город-побратим намерен заняться восстановлением театра — строители уже разобрали завалы и провели обследование.
В этом году в Мариуполе откроется ещё один фонтан, устроенный по принципу шутих Петергофа. А по словам губернатора Санкт-Петербурга, у Центра детского и юношеского творчества будет установлен третий фонтан.
Петербург продолжает радовать побратима — власти подарили школьникам из Мариуполя весенние каникулы на берегу Финского залива. В лагере с детьми работает команда опытных вожатых, которые играют с подопечными в настольные игры и занимаются спортом.