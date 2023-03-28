В Мариуполе ко Дню города запустили светомузыкальный фонтан, обновлённый в Петербурге

В Мариуполе впервые с начала зимы включили светомузыкальный фонтан, который отреставрировали петербургские мастера. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Наши строители восстановили его в прошлом году при реконструкции и благоустройстве парка у драмтеатра, оснастив современной подсветкой и звуковым оборудованием", — приводит его комментарий газета "Петербургский дневник".

Беглов добавил, что фонтанный комплекс открыли в преддверии Дня города и это стало для мариупольцев символом возрождения. Дальше город-побратим намерен заняться восстановлением театра — строители уже разобрали завалы и провели обследование.

В этом году в Мариуполе откроется ещё один фонтан, устроенный по принципу шутих Петергофа. А по словам губернатора Санкт-Петербурга, у Центра детского и юношеского творчества будет установлен третий фонтан.