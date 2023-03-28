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28 марта, 18:48

В Мариуполе ко Дню города запустили светомузыкальный фонтан, обновлённый в Петербурге

<p>Отреставрированный музыкальный фонтан в Мариуполе. Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-03-28/v-mariupole-vpervye-posle-zimy-zapustili-svetomuzykalnyy-fontan-otrestavrirovannyy-peterburzhtsami" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Отреставрированный музыкальный фонтан в Мариуполе. Обложка © Газета "Петербургский дневник"

В Мариуполе впервые с начала зимы включили светомузыкальный фонтан, который отреставрировали петербургские мастера. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Наши строители восстановили его в прошлом году при реконструкции и благоустройстве парка у драмтеатра, оснастив современной подсветкой и звуковым оборудованием", — приводит его комментарий газета "Петербургский дневник".

Беглов добавил, что фонтанный комплекс открыли в преддверии Дня города и это стало для мариупольцев символом возрождения. Дальше город-побратим намерен заняться восстановлением театра — строители уже разобрали завалы и провели обследование.

В этом году в Мариуполе откроется ещё один фонтан, устроенный по принципу шутих Петергофа. А по словам губернатора Санкт-Петербурга, у Центра детского и юношеского творчества будет установлен третий фонтан.

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Ирина Фальке
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