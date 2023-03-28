Тамбовский хлебокомбинат начал собирать дроны для нужд СВО
Тамбовский хлебокомбинат начал собирать дроны для нужд специальной военной операции на своём оборудовании. Первый замгендиректора предприятия Александр Рудик рассказал телеграм-каналу SHOT, что производство хлебобулочной продукции при этом не пострадало.
Тамбовский хлебокомбинат начал собирать дроны для нужд СВО. Видео © Telegram / SHOT
Сначала руководство и сотрудники хлебопекарного предприятия собирали деньги и закупали квадрокоптеры. Затем они отправляли их в качестве гуманитарной помощи на передовую. Однако через какое-то время инженеры организации поняли, что на своих станках могут собрать дроны для российских военнослужащих. Сейчас на заводе закупают только некоторые детали, большинство комплектующих делают на 3D-принтере.
"Технические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым военнослужащими, они более дешёвые в производстве, если сравнивать с дронами, которые закупаются уже изготовленными. Средняя стоимость одного дрона — 35 тысяч", — объяснил Рудик.
Тамбовские пекари производят 200 дронов в месяц, они разгоняются до 65 км/ч, а зарядки хватает на 15 минут полёта. В комплекте есть запасной аккумулятор. Специалисты постоянно работают над совершенствованием технических характеристик.
Ранее Лайф рассказывал, что бабушка из Татарстана шьёт для российских военных тёплые вещи. В детском возрасте Вера Георгиевна два года провела в нацистском концлагере, где у неё на глазах убили родителей. Пройдя через этот ужас, она работала на меховой фабрике и шила полушубки для советских солдат. Позднее на пенсии она стала шить из старых шуб носки для детей-сирот, а сейчас решила отправлять их призванным по частичной мобилизации россиянам.
Telegram / SHOT