Тамбовский хлебокомбинат начал собирать дроны для нужд специальной военной операции на своём оборудовании. Первый замгендиректора предприятия Александр Рудик рассказал телеграм-каналу SHOT, что производство хлебобулочной продукции при этом не пострадало.

Тамбовский хлебокомбинат начал собирать дроны для нужд СВО. Видео © Telegram / SHOT

Сначала руководство и сотрудники хлебопекарного предприятия собирали деньги и закупали квадрокоптеры. Затем они отправляли их в качестве гуманитарной помощи на передовую. Однако через какое-то время инженеры организации поняли, что на своих станках могут собрать дроны для российских военнослужащих. Сейчас на заводе закупают только некоторые детали, большинство комплектующих делают на 3D-принтере.

"Технические характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым военнослужащими, они более дешёвые в производстве, если сравнивать с дронами, которые закупаются уже изготовленными. Средняя стоимость одного дрона — 35 тысяч", — объяснил Рудик.

Тамбовские пекари производят 200 дронов в месяц, они разгоняются до 65 км/ч, а зарядки хватает на 15 минут полёта. В комплекте есть запасной аккумулятор. Специалисты постоянно работают над совершенствованием технических характеристик.