Херш объяснил, зачем Байден так "вцепился" в Украину

Американский лидер Джо Байден пребывает в солидном возрасте и крайне измотан, однако он очень хочет избраться на второй срок и заработать президентские очки. Как пояснил журналист-расследователь Сеймур Херш, "бонусы" американским президентам всегда приносило участие в воинах, что происходит и сейчас. Мнение он высказал в беседе с RT.

Журналист уверен, что у главы Белого дома нет полноты власти. В США довольно много проблем, которые президент игнорирует, однако он активно поддерживает Украину. Херш объяснил, что американские лидеры всегда "считают войну большим плюсом", ведь участие в ней приносит "много политических очков". Так было в ситуации с 42-м главой Белого дома Биллом Клинтоном, у которого были большие проблемы до того, как он "приказал нанести удары по Ираку".

"На следующий день, в воскресенье, Клинтон пошёл в церковь. Бомбардировку провели в субботу. Клинтон идёт в церковь и становится героем. Пресса от него в восторге, ловит каждое его слово. Это действенный метод. Потому Байден так вцепился в Украину. Ему придётся поддерживать её до конца", — резюмировал Херш.