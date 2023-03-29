"Ваша метка синяя": Байдену пришлось давать указания, чтобы он правильно спустился к рабочим

Уже ни для кого не секрет, что американский лидер Джо Байден пользуется шпаргалками перед выступлениями, из-за чего часто попадает в конфузные ситуации. Как оказалось, записки — далеко не единственный обнародованный секрет президента США. Так, в Сети распространилось видео, где главу Белого дома подробно инструктируют перед публичной встречей, подсказывая, где ему встать.

Инструктаж Байдена, пока он спускается к рабочим. Видео © Twitter / rncresearch (RNC)

Действие разворачивалось перед выступлением Байдена на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. На кадрах, обнародованных в твиттере Национального комитета Республиканской партии (RNC), видно, что некий человек ведёт президента к рабочим, попутно давая подробные указания.

"Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя", — сказал организатор Байдену, на что тот ответил, что будет стоять именно там.