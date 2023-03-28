Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 20:51

"Вся в капельницах": Олимпийская чемпионка Резцова перенесла сердечный приступ

Трёхкратную олимпийскую чемпионку Резцову госпитализировали с сердечным приступом

<p>Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Алексей Иванов</p>

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Алексей Иванов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова госпитализирована после перенесённого сердечного приступа. Как рассказала титулованная спортсменка в беседе с РИА "Новости", она неожиданно упала в обморок дома, но, как оказалось, это был приступ.

"Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я ещё не старая, вся жизнь впереди", — призналась Резцова.

Анфиса Резцова — трёхкратная олимпийская чемпионка (1988 год — лыжные гонки, 1992 год — спринт, 1994 год — эстафета). Кроме того, она является двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Врач рассказал, какую операцию могли сделать госпитализированному с тромбом Розенбауму

Врач рассказал, какую операцию могли сделать госпитализированному с тромбом Розенбауму

Ранее Лайф писал, что врачи остановили развитие некроза у российского фигуриста Романа Костомарова, который ранее пережил несколько ампутаций. Спортсмену зашили трахеостому, а также нормализовали мозговое кровообращение. Костомарову продолжают ставить капельницы и проводить необходимую терапию. Сейчас фигурист уже может садиться, он учится жевать и глотать пищу.

Оксана Попова
  • Новости
  • анфисарезцова
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров