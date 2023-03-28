"Вся в капельницах": Олимпийская чемпионка Резцова перенесла сердечный приступ
Трёхкратную олимпийскую чемпионку Резцову госпитализировали с сердечным приступом
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Алексей Иванов
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжам Анфиса Резцова госпитализирована после перенесённого сердечного приступа. Как рассказала титулованная спортсменка в беседе с РИА "Новости", она неожиданно упала в обморок дома, но, как оказалось, это был приступ.
"Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я ещё не старая, вся жизнь впереди", — призналась Резцова.
Анфиса Резцова — трёхкратная олимпийская чемпионка (1988 год — лыжные гонки, 1992 год — спринт, 1994 год — эстафета). Кроме того, она является двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.
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