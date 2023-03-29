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28 марта, 22:00

США ввели экспортные ограничения против двух российских компаний

Минторг США ввёл ограничения против двух российских компаний, связанных с авиаотраслью

США ввели санкции против двух российских компаний — "Авиатех" и "Авиазапчасть". Об этом сказано в сообщении американского Минторга.

Всего ограничения введены против одиннадцати структур из РФ, Мьянмы, Китая и Никарагуа. Ведомство считает, что данные структуры уличены в действиях, которые "противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США".

Forbes: В мире назревает раскол из-за антироссийских санкций

Forbes: В мире назревает раскол из-за антироссийских санкций

Ранее стало известно, что Евросоюз задумался о введении торговых санкций против стран Центральной Азии. Известно, что ограничения на доступ к единому рынку Евросоюза могут ввести против любого государства, организации или частного лица, участвующего в реэкспорте в РФ товаров, которые подпали под санкции.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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