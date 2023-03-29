США ввели экспортные ограничения против двух российских компаний

США ввели санкции против двух российских компаний — "Авиатех" и "Авиазапчасть". Об этом сказано в сообщении американского Минторга.

Всего ограничения введены против одиннадцати структур из РФ, Мьянмы, Китая и Никарагуа. Ведомство считает, что данные структуры уличены в действиях, которые "противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США".