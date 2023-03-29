Кадыров сообщил об уничтожении двух боевиков в Гудермесе, напавших на силовиков
Силовики ликвидировали двух боевиков в частном секторе Гудермеса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В телеграм-канале он написал, что боевики были блокированы, им предложили сдаться, однако те бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём злоумышленники были уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал. Глава республики поблагодарил правоохранителей за успешную спецоперацию.
Кадыров — о ликвидации двух боевиков в Гудермесе. Видео © t.me / Kadyrov_95
Ранее Лайф рассказывал, что житель Дагестана застрелил понятого, пришедшего к нему с полицейскими на обыск. Трагедия произошла в селе Джигия Кайтагского района.
t.me / Kadyrov_95