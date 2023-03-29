Сербия направила Украине электроэнергетическое оборудование в виде гуманитарной помощи. Как сообщили в пресс-службе правительства страны, при отправке груза присутствовала премьер-министр страны Ана Брнабич.

Киев получит 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры. Брнабич подчеркнула, что Белград будет продолжать оказывать помощь "в той мере, в какой это возможно", а инициатива отправки электроэнергетического оборудования принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумате и главе делегации ЕС в стране Эмманюэлю Жофре. По словам премьера, именно они призвали Белград изучить возможность таких поставок.