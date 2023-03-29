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28 марта, 22:57

Сербия направила Украине электроэнергетическое оборудование

Сербия направила Украине электроэнергетическое оборудование в виде гуманитарной помощи. Как сообщили в пресс-службе правительства страны, при отправке груза присутствовала премьер-министр страны Ана Брнабич.

Киев получит 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры. Брнабич подчеркнула, что Белград будет продолжать оказывать помощь "в той мере, в какой это возможно", а инициатива отправки электроэнергетического оборудования принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумате и главе делегации ЕС в стране Эмманюэлю Жофре. По словам премьера, именно они призвали Белград изучить возможность таких поставок.

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Ранее глава Сербии Александр Вучич отказался дать клятву, что Сербия не введёт санкции в отношении России. Вучич подчеркнул, что Сербия следит за каждым словом и "иногда платит цену" за свою политику.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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