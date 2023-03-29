Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 23:30

Байден выразил обеспокоенность планами России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Президент США Джо Байден обеспокоен словами российского лидера Владимира Путина о размещении Москвой тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. В беседе с журналистами после возвращения из штата Северная Каролина глава Белого дома счёл это заявление "опасным".

"Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство", — заявил американский лидер.

Вместе с этим Байден заметил, что пока не ознакомился с официальными заявлениями по данному вопросу и не знает всех подробностей. Также он добавил, что "они этого ещё не сделали, если только это не произошло, пока я был в самолёте".

Трамп призвал американцев молиться после решения Путина о ядерном оружии

Трамп призвал американцев молиться после решения Путина о ядерном оружии

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / JIM LO SCALZO

Оксана Попова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров