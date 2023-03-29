В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта

Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего животного. Об этом пишет газета Guardian.

Специалисты компании трудились над созданием мышечного белка мамонта совместно с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда. Он заметил, что этот белок человечество не видело тысячи лет и учёные не имеют понятия, как иммунная система отреагирует на него при употреблении в пищу.

"Но если бы мы сделали это снова, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы оно [мясо] было более приемлемым для регулирующих органов", — цитирует издание слова Вольветанга.

По данным газеты, проект ставит целью демонстрацию "потенциала мяса", выращенного из клеток без забоя животных.