В Австралии приготовили фрикадельку из мяса мамонта
Австралийская фирма Vow приготовила фрикадельку из выращенного в лаборатории мяса мамонта
Австралийская компания Vow, занимающаяся выращиванием мяса, использовала биоматериалы мамонта для создания в лаборатории фрикадельки из мяса этого древнего животного. Об этом пишет газета Guardian.
Специалисты компании трудились над созданием мышечного белка мамонта совместно с профессором Эрнстом Вольветангом из Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда. Он заметил, что этот белок человечество не видело тысячи лет и учёные не имеют понятия, как иммунная система отреагирует на него при употреблении в пищу.
"Но если бы мы сделали это снова, мы, безусловно, могли бы сделать это таким образом, чтобы оно [мясо] было более приемлемым для регулирующих органов", — цитирует издание слова Вольветанга.
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По данным газеты, проект ставит целью демонстрацию "потенциала мяса", выращенного из клеток без забоя животных.
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