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29 марта, 01:34

Свободные территории российских ТЦ могут занять отделениями МФЦ и Почты России

"Известия": Минпромторг призвал размещать МФЦ и Почту России на свободных площадях в ТЦ

Свободные площади российских торговых центров смогут занять отделения МФЦ или Почты России. По данным газеты "Известия", с такой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли РФ из-за ухудшения финансовых показателей ТЦ.

Как рассказали в "Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан", реализация данного предложения принесёт пользу торговым центрам — в виде дополнительного потока посетителей. Обернётся плюсом мера также для отделений МФЦ и Почты России, которые смогут получить более привлекательные предложения по арендной плате.

"Когда миллионы квадратных метров пустуют, появление в ТЦ таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью", — объяснил вице-президент союза Павел Люлин.

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По его оценке, в среднем по стране доля торговых площадей, не занятых арендаторами в ТЦ, составляет 14%, а в марте 2019-го она была 7,8%. Руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин считает, что в этом году после завершения ряда договоров и принятия некоторыми компаниями окончательных решений покинуть страну ожидается рост вакантных площадей в качественных столичных торговых центрах до 15–17%.

Ранее Министерство финансов РФ предложило сократить количество казённых госучреждений в целях увеличения зарплаты сотрудникам. С такой инициативой ведомство намерено обратиться к правительству. Больше всего таких компаний находится в управлении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и ФНС.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Оксана Попова
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