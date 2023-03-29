Свободные территории российских ТЦ могут занять отделениями МФЦ и Почты России
"Известия": Минпромторг призвал размещать МФЦ и Почту России на свободных площадях в ТЦ
Свободные площади российских торговых центров смогут занять отделения МФЦ или Почты России. По данным газеты "Известия", с такой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли РФ из-за ухудшения финансовых показателей ТЦ.
Как рассказали в "Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан", реализация данного предложения принесёт пользу торговым центрам — в виде дополнительного потока посетителей. Обернётся плюсом мера также для отделений МФЦ и Почты России, которые смогут получить более привлекательные предложения по арендной плате.
"Когда миллионы квадратных метров пустуют, появление в ТЦ таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью", — объяснил вице-президент союза Павел Люлин.
По его оценке, в среднем по стране доля торговых площадей, не занятых арендаторами в ТЦ, составляет 14%, а в марте 2019-го она была 7,8%. Руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин считает, что в этом году после завершения ряда договоров и принятия некоторыми компаниями окончательных решений покинуть страну ожидается рост вакантных площадей в качественных столичных торговых центрах до 15–17%.
Ранее Министерство финансов РФ предложило сократить количество казённых госучреждений в целях увеличения зарплаты сотрудникам. С такой инициативой ведомство намерено обратиться к правительству. Больше всего таких компаний находится в управлении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и ФНС.
ТАСС / Роман Пименов