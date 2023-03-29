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29 марта, 03:22

Россия планирует отменить роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией

"Ведомости": Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

Россия планирует отменить международный сотовый роуминг с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Казахстаном, Киргизией и Арменией — к 2025 году. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленное в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.

К запросу приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Так, операторы связи должны до конца 2024 года разработать правила использования справедливых тарифов на территории стран, а к первому кварталу 2025-го уменьшить ставки международного интерконнекта и разработать соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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