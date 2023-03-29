Сенатор Климов: В Совфеде готовятся к вмешательству Запада в выборы президента России

В Совете Федерации видят угрозы внешнего вмешательства в выборы президента России, которые состоятся в 2024 году. Об этом рассказал зампред Комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Мы видим риски и работаем над тем, чтобы свести их к нулю. Я думаю, мы на эту тему ещё специальный доклад выпустим. Сейчас не хотелось бы углубляться в неё, так как она очень объёмная и серьёзная. Скажу, что не просто видим эти риски. Мы пытаемся работать на опережение, чтобы с нашей стороны, в рамках наших полномочий максимально купировать их", — пояснил Климов в беседе с Ura.ru.