Сенатор Климов: В Совфеде готовятся к вмешательству Запада в выборы президента России
В Совете Федерации видят угрозы внешнего вмешательства в выборы президента России, которые состоятся в 2024 году. Об этом рассказал зампред Комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"Мы видим риски и работаем над тем, чтобы свести их к нулю. Я думаю, мы на эту тему ещё специальный доклад выпустим. Сейчас не хотелось бы углубляться в неё, так как она очень объёмная и серьёзная. Скажу, что не просто видим эти риски. Мы пытаемся работать на опережение, чтобы с нашей стороны, в рамках наших полномочий максимально купировать их", — пояснил Климов в беседе с Ura.ru.
По словам Климова, угрозы внутри страны минимизированы благодаря своевременно принятым мерам, в том числе это касается законодательства об иноагентах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры об участии Владимира Путина в выборах 2024 года. По словам представителя Кремля, пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет: у главы государства много дел.