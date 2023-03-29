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29 марта, 04:56

В Турции предрекли неминуемый крах США, возомнивших себя Древним Римом

Yeni Safak: Возомнившие себя Римской империей США неминуемо рухнут

США возомнили себя "Американской империей", но им грозит крах, как и Древнему Риму. Об этом пишет обозреватель газеты из Турции Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

"В последнее время многие американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и современной Америкой. В этих материалах отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима <...>. Как и Рим, "Американская империя" рухнет", заявил Мурадоглу.

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Также журналист добавил, что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак развязавшие эту войну американские политики "нисколько не сожалеют" о содеянном. Америка искала оправдание для вторжения, и им стало обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения. Кроме того, написал публицист, Ирак пострадал от "мира", который хотели привнести в страну США. Такие же события произошли и в Афганистане.

Ранее Лайф писал, что политолог Максим Григорьев перечислил "достижения" США в Ираке к 20-й годовщине вторжения: это тысячи убийств, беженцы и гражданская война.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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