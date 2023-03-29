В Турции предрекли неминуемый крах США, возомнивших себя Древним Римом

США возомнили себя "Американской империей", но им грозит крах, как и Древнему Риму. Об этом пишет обозреватель газеты из Турции Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

"В последнее время многие американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и современной Америкой. В этих материалах отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима <...>. Как и Рим, "Американская империя" рухнет", — заявил Мурадоглу.

Также журналист добавил, что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак развязавшие эту войну американские политики "нисколько не сожалеют" о содеянном. Америка искала оправдание для вторжения, и им стало обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения. Кроме того, написал публицист, Ирак пострадал от "мира", который хотели привнести в страну США. Такие же события произошли и в Афганистане.