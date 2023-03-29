Квартиросъёмщик Ирины Хакамады кинул её на 300 тысяч рублей

Экономист, журналист и бывший политик Ирина Хакамада стала жертвой мошенника, который обманул её на 300 тысяч рублей. Подробности истории публикует Mash.

Аферу провернул арендатор её квартиры в Москве. Он снимал "сталинку" на севере столицы и ежемесячно отправлял по 60 тысяч рублей, вот только не платил за коммуналку. В итоге за год размер долга увеличился до 90 тысяч рублей, а когда об этом узнала Хакамада и попыталась взыскать, квартиросъёмщик дал дёру.

Однако экономист не собирается так просто оставлять ситуацию, она уже сходила в суд и потребовала возместить ей ущерб в размере 300 тысяч рублей: долг, 120 тысяч за аренду и 88 тысяч — проценты за неоплату коммуналки.