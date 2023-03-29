СК установил личности двух ликвидированных в Гудермесе преступников, напавших на силовиков
Правоохранители установили личности преступников, которые были ликвидированы ответным огнём в частном секторе Гудермеса. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Чеченской Республике.
"Следствием установлены личности напавших — это жители города Гудермеса 1963-го и 1989 года рождения, являющиеся между собой родственниками. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы", — говорится в сообщении ведомства.
Также возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления обстоятельств инцидента.
Напомним, всё произошло сегодня ночью в городе Гудермесе, где правоохранители проводили проверку оперативной информации о нахождении вооружённых лиц в одном из частных домовладений. На требование полиции сдаться боевики бросили гранату и открыли стрельбу, однако в результате слаженных действий сотрудников были уничтожены. Как уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров, никто из правоохранителей или гражданских не пострадал.