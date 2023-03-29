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29 марта, 08:19

Пенсионер покончил с собой в реанимации онкоцентра в Благовещенске

В Амурском областном онкологическом центре пациент покончил с собой в реанимации

Пожилой пациент свёл счёты с жизнью в онкологическом центре Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что ночью 29 марта 2023 года в Амурском областном онкологическом диспансере пациент 1957 года рождения совершил самоубийство", — говорится в сообщении ведомства.

Также подробности истории узнал Amur Mash. По данным телеграм-канала, тело 65-летнего мужчины было найдено в реанимационном отделении, а рядом с ним лежал окровавленный скальпель. Прокуратура уже потребовала у Росздравнадзора провести внеплановую проверку порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

В настоящее время правоохранители опрашивают сотрудников больницы и пациентов. Доследственная проверка находится на контроле Прокуратуры Благовещенска.

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Николь Вербер
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