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29 марта, 08:41

МИД: Россия допускает, что украинские диверсанты попытаются свергнуть руководство Белоруссии

Замглавы МИД РФ Галузин: Украина может направить в Белоруссию диверсионные группы

Россия допускает, что Украина может попытаться свергнуть руководство Белоруссии, направив на территорию республики диверсантов. Об этом в беседе с RTVI заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

"За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ в Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами", — сказал он.

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По словам Галузина, командиры таких отрядов нередко делают заявления в адрес белорусского руководства, желая применить боевой опыт для насильственной смены власти в республике. Поэтому в Москве считают возможным, что такие попытки в будущем боевиками будут предприняты.

Ранее стало известно, что на Украине намерены усилить мобилизацию из-за размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии.

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ТАСС / Наталия Федосенко

Максим Плетнёв
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