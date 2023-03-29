МИД: Россия допускает, что украинские диверсанты попытаются свергнуть руководство Белоруссии
Замглавы МИД РФ Галузин: Украина может направить в Белоруссию диверсионные группы
Россия допускает, что Украина может попытаться свергнуть руководство Белоруссии, направив на территорию республики диверсантов. Об этом в беседе с RTVI заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.
"За последние месяцы существенно ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ в Донбассе и активно поддерживаемых киевскими властями и их западными кураторами", — сказал он.
По словам Галузина, командиры таких отрядов нередко делают заявления в адрес белорусского руководства, желая применить боевой опыт для насильственной смены власти в республике. Поэтому в Москве считают возможным, что такие попытки в будущем боевиками будут предприняты.
Ранее стало известно, что на Украине намерены усилить мобилизацию из-за размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии.
ТАСС / Наталия Федосенко