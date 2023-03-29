Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 08:43

Патрушев: Россия сохраняет полную приверженность постулату о недопустимости ядерной войны

Россия выступает за необходимость предотвращения любой военной конфронтации между ядерными державами, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

На встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели он отметил, что провокационное поведение Запада по ситуации на Украине чревато катастрофическими последствиями. По его словам, их позиция противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки", в котором стороны подтвердили постулат о недопустимости ядерной войны.

"Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", — подчеркнул Патрушев.

Трамп призвал американцев молиться после решения Путина о ядерном оружии

Трамп призвал американцев молиться после решения Путина о ядерном оружии

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все мировые державы прекрасно видят попытки Запада загнать Россию в угол. По его словам, страны хотят перенести боевые действия с территории Украины в Россию и намерены "довести эту войну до ядерного уровня".

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер
  • Новости
  • Николай Патрушев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров