Патрушев: Россия сохраняет полную приверженность постулату о недопустимости ядерной войны

Россия выступает за необходимость предотвращения любой военной конфронтации между ядерными державами, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

На встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели он отметил, что провокационное поведение Запада по ситуации на Украине чревато катастрофическими последствиями. По его словам, их позиция противоречит сути совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки", в котором стороны подтвердили постулат о недопустимости ядерной войны.

"Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием", — подчеркнул Патрушев.