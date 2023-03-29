Листочек с текстом хита американской рэперши произвел "эффект бомбы" в красноярском спорткомплексе

В Красноярском крае целый спорткомплекс эвакуировали из-за листочка с текстом песни американской певицы Кеши (Kesha), где поётся, что "это место сейчас взорвётся". Об этом сообщает SHOT.

Листок с текстом песни Blow, из-за которого эвакуировали спорткомплекс. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в городе Назарове. На проходной физкультурного центра "Лидер" около семи вечера оставили распечатку со словами и переводом песни Blow ("Взрыв"). Охранники прочитали текст и перепугались.

"Самое время вырубить свет... Этой ночью мы захватим власть. Отсюда никто не выберется. Это место вот-вот... Взорвётся!" — поётся в песне.

Мужчины незамедлительно вызвали полицию. Всех детей и тренеров вывели из здания, место обследовали, но никаких бомб не нашли. Позже выяснилось, что листок с текстом оставил отец одной из юных спортсменок. Он рассказал, что дочь-семиклассница попросила его об этом, но не объяснила зачем. В ситуации разбираются правоохранители.