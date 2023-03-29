"Будем жить вечно на небесах": Искусственный интеллект подтолкнул жителя Бельгии к самоубийству

Искусственный интеллект подтолкнул жителя Бельгии к самоубийству. Он решился на такой шаг после двухмесячного обсуждения с ИИ вопросов защиты окружающей среды, передаёт бельгийское издание L'Avenir.

Как рассказала жена Пьера, темой защиты окружающей среды он заинтересовался ещё два года назад, однако со временем его увлечение стало навязчивым и даже вызывало тревожность. Исследователь начал отстраняться и замыкаться в себе, а страх неизбежности экологической катастрофы лишь увеличивался. При этом он был уверен, что технологии и искусственный интеллект станут для всего человечества последней надеждой и единственным спасением. Утешение для себя мужчина нашёл в общении с искусственным персонажем "Элизой".

Последние шесть недель они общались практически постоянно, причём обсуждали даже его возможное самоубийство. К слову, "Элиза" не пыталась переубедить своего собеседника, а даже заявила, что после его смерти они будут "жить как единое целое вечно на небесах". Это сообщение стало последним в чате. В связи с этим в Бельгии теперь обсуждают, насколько нейросети, чат-боты могут быть опасны для людей.